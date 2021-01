Hrad Pernštejn - v lesoch ukrytá nádhera

Ak idete autom okolo, je dosť možné, že si ho ani nevšimnete, pretože Vám budú zavadzať vo výhľade stromy. Keď prídete (už po vlastných) bližšie, ocitnete sa v rozprávke.

Cestou naspäť z Východných Čiech sme sa s manželkou zastavili na hrade Pernštejn, ktorý sme poznali z niekoľkých filmových rozprávok. Vždy nám imponoval pohľad na vežu spojenú s hradom krytým mostom, vzbudzoval v nás rešpekt a v niektorých rozprávkach aj strach. Chceli sme sa presvedčiť, ako na nás bude pôsobiť v skutočnosti. Počasie bolo v ten deň tiež rozprávkové, takže všetko nám hralo do kariet.

Z parkoviska je to k hradu veľmi príjemná prechádzka lesom. Keďže všade sa snažíme prísť prví, na začiatku otváracej doby, nebolo tam ešte veľa turistov, ale postupne sa ich našlo viac než dosť.

Z blízkosti pôsobí hrad ohromujúco, jeho steny sú strašne vysoké a vyzerajú byť už na prvý pohľad veľmi hrubé, mocné (veď aj také sú...). Po kúpe suvenírov sme sa teda vybrali aj so sprievodkyňou dovnútra.

Tak už sme tu, plní očakávaní

Priestor pred pokladňou

Vstup na ďalšie nádvorie

Nádherná typická silueta hradu

Mohutná veža vzbudzujúca rešpekt

Presne ako v rozprávke

Mohutné steny hradu

Ako mrakodrap

Erb rodu Pernštejnovcov

Pohľad na vstup, vedľa prebieha rekonštrukcia hradnej záhrady

Výhľady z veže boli úchvatné aj vďaka ukážkovému letnému počasiu

Tu sa chystala asi nejaká hradná oslava. Pani mala toľko povinností, že z toho celkom stratila hlavu

Hradná hostina môže začať... (ale nie pre turistov)

Na záver šampus, tiež pre hradných pánov. My sme museli počkať s uhasením smädu do bufetu

Pernštejn úplne splnil moje očakávania, dokonca si myslím, že ich aj trochu prekonal. Je to tam krásne, všetko vyzerá oveľa staršie, ako u iných hradov. Navyše je pekný a v krásnom prostredí. Určite aj preto si ho často vyberajú filmári. A preto som bol prekvapený, že to miestni nevyužijú. Nikde som nevidel nejaké plagáty z filmov. Tiež by som uvítal, keby to spomenul sprievodca a keby občas uviedol, že tu na tomto mieste bola taká a taká scéna z takého a takého filmu. Možno by to tie prechádzky hradom oživilo (návštevu hradu sme uskutočnili v lete 2019).

Napriek tomu návštevu hradu každému fanúšikovi histórie odporúčam, je tam nádherne.