Litomyšl rýchlym krokom

Cestou do nášho hotela v Jaroměři sme mali v pláne pozrieť sa na chvíľu aj do mesta Litomyšl, kde sa narodil velikán hudby Bedřich Smetana.

Na námestí je (bohužiaľ) veľké parkovisko. Mimochodom, to je škoda, že v niektorých mestách sa cestnej premávke na historických námestiach nedá vyhnúť. Litomyšl je toho skvelým príkladom. Pešia zóna by sem pasovala ako... Je tu veľké množstvo krásnych domov, veľa z nich aj s podloubím. Letná atmosféra a história, ktorá dýcha z domov, sú narušované veľkým počtom áut a neustálou potrebou dávať si na ne pozor pri fotografovaní. Možno sa to v budúcnosti zmení, my sme sa mestom prechádzali v roku 2019.

Hotel Zlatá hvězda (ale ja žiadnu hvězdu nevidím, nie je to škoda?)

Ten dom uprostred si toho musí pamätať dosť... Škoda, že nevie rozprávať.

No a všetko to tu stráži Bedřich Smetana

Nazreli sme aj do uličiek mimo námestia.

Alois jirásek nemá takú kondičku ako Bedřich Smetana, tak pozoruje okolie posediačky.

Tento kostol stojí naproti zámku.

Za týmito dverami sa narodil Bedřich Smetana.

Zámok má tú výhodu, že je doslova na skok od námestia.

Na námestie sme išli inou cestou, vybrali sme si evidentne dobre. Našli sme pohodový park s fontánou. Bolo tam krásne a ticho.

Zistili sme, že ten, kto si vyhradí na Litomyšl dlhší čas, ako my, neurobí vôbec chybu. Takže možno niekedy nabudúce...