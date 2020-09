Nikdy som is nemyslel, že sa mi bude nejaký špitál páčiť. Špitál Kuks je ale dokonca v skutočnosti krajší ako na obrázkoch, takže jeho návšteva je príjemným spestrením dovolenky.

Mám rád televízne relácie, v ktorých vysielajú tipy na výlety. Špitál Kuks bol tak vychválený, že sme si ho s manželkou zaradili do nášho itinerára návštevy na východe Čiech. Je to zvláštna stavba na prenádhernom mieste. To sa ukáže najmä v tak ukážkovom počasí, aké sme mali to šťastie zažiť. A to v súčasnosti vidí turista v podstate len polovicu stavieb, pretože letná rezidencia a kúpele, ktoré stáli naproti špitálu, už vďaka povodni neexistujú. Gróf František Antonín Špork dal vystavať svoju letnú rezidenciu s kúpeľami na jednom svahu údolia a zaopatrovací ústav pre vojenských veteránov na druhej strane. Špitál bol v prevádzke v rokoch 1744 - 1938, pracoval v ňom rád milosrdných bratov.

Už z príchodu je vidieť, že špitál Kuks sa nachádza v turisticky atraktívnej destinácii.

Zvyšky grófovej letnej rezidencie

Múzeum barokovej tlače Michaela Heinricha Rentza, dvorného rytca grófa Šporka

Pohľad na svah, na ktorom bývala grófova letná rezidencia

Prechádzka trochu do kopca...

Škoda, že slnko svietilo spoza špitála...

Pred špitálom sú sochy Matyáša Bernarda Brauna

Malé sochy od Brauna predstavovali skutočných ľudí

Takto vyzeral celý areál

Kostol bol vnútri nádherný

Kultúrna vložka so stredovekým spevom

Lekárenské múzeum

Jednorožec si "požičal" roh od narvala

Chodby boli vyzdobené maľbami s témou smrti - nikto pred ňou neutečie. Ani bohatý, ani chudobný.

Zo zadnej strany špitálu

Originálne sochy sú vystavené v lapidáriu.

Nádherné počasie, nádherný park, nádherné ticho...

No a tu je to ticho najtichšie...

Ďalší pekný výlet za nami, kopa dojmov a fotiek. Dojem urobí najmä pohľad na to zasadenie špitálu do okolitej prírody, s grófovou rezidenciou to muselo byť ešte krajšie. Kto máte cestu okolo, určite sa tam zastavte.