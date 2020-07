Jaroměř a Babiččino údolí

Pred rokom sme sa s manželkou vybrali na pár dní do Královehradeckého kraja, kde sme si cez internet vyhliadli niekoľko tipov n navštívenie zaujímavých miest. Za základňu sme si vybrali Jaroměř a spravili sme dobre.

Jaroměř má síce menšie historické centrum, ale to nám príliš nevadilo, turistické ciele sme si vyhliadli v jeho okolí. Aj tak sme boli zvedaví, ako to vyzerá v centre mesta, vybrali sme sa tam peši z nášho hotela. Najprv sme šli po sídlisku, akých je všade habadej, potom sme sa ale ocitli pri rieke a k centru sme sa priblížili takpovediac odzadu. Bol to celkom pekný pohľad. Námestie je útulné, dá sa prehliadnuť za chvíľku.

Do Babiččinho údolia sme vyrazili ráno, aby sme sa vyhli náporu turistov a navyše mal byť krásny letný a horúci deň, tak sme chceli vystihnúť ešte mierne teploty. Pre človeka z mesta musí byť údolie raj. Je tam nádherná príroda a ticho, hotová oáza pokoja. Ráno sa v ňom potulovalo málo ľudí, tak sme mali čas a priestor si všetko poriadne popozerať a vychutnať. Atmosféra tam bola maximálne pokojná - dá sa tam stráviť aj viac hodín, pretože tam človek stratí chuť ponáhľať sa.

Aj som rozmýšľal, som pán, či nie? Pustili by ma, či nie? Išiel som ďalej...

Ešte aj z toho súsošia vyžaroval kľud.

Kam sa tak uprene dívajú?

K starému bělidlu

Viktorka mala práve spevácku pauzu, nenašli sme ju tam

Tento strom sa nám zdal byť jasnou dominantou lúky

Vodný mlyn

Cestou k zámku

Tu sme si skontrolovali čas podľa slniečka...

Zámok je zvonku nenápadný, ale dnu sa ukrývajú skvosty. Prehliadka sa oplatí.

Jazierko pred zámkom. Tu sa dajú v pokoji začať spracovávať dojmy z pekného výletu.

Tip nás nesklamal, bolo tam krásne. Zámok je zvnútra pekný, majú tam veľa vzácnych exponátov. Podľa výkladu to vyzeralo, že kedysi tam bol tiež celkom slušný frmol. Polovica dňa bola za nami, preto sa hodila obedná prestávka a návšteva ďalšieho miesta. Asi nebudem prvý, kto Babiččino údolí všetkým vrelo odporúča.