Alta (Nórsko) - kresby z praveku

Posledný deň zájazdu do Nórska nás zavial do mesta Alta, odkiaľ poletíme cez Oslo do Viedne. Pred odletom sme ešte stihli navštíviť nádherné otvorené múzeum, ktoré je zapísané do zoznamu UNESCO.

Horúce júlové slnko nám svietilo na nádhernú scenériu v Altafjorde, kde sa kúsok od mesta Alta nachádza múzeum s pravekými kresbami na kameňoch. Ktovie, ako sem zablúdil praveký človek. Na niekoľko mesiacov v roku mal zhasnuté, možno tiež chodil za svetlom na juh a sem prišiel iba na letnú sezónu :-). V každom prípade je to veľmi zaujímavé. Aby bolo lepšie vidieť vyškrabané obrázky, archeológovia natreli veľkú časť červenou farbou. Prechádzka pomedzi všetky kamene bola celkom dlhá, ale stále sa bolo na čo pozerať. Buď dole na skrášlené skaly, alebo s hlavou hore na more s horami okolo.

O jeden fjord ďalej sa tiež odohrala počas druhej svetovej vojny jedna dôležitá udalosť. V Kåfjorde sa nachádza Tirpitz museum, ktoré je venované nemeckej bitevnej lodi triedy Bismarck. Loď Tirpitz bola značne poškodená spojeneckými útokmi v septembri roku 1943, po čase bola presunutá k mestu Tromsø, kde bola v novembri 1944 ďalšími leteckými útokmi zničená. Do tohto múzea sme pre nedostatok času už nešli, tí ktorí na to budú mať niekedy čas a príležitosť, tak môžu urobiť, určite sa niečo zaujímavé dozvedia.

Nasledujú fotky z múzea, ktoré bolo otvorené v roku 1991 a údajne ho denne navštívi v priemere 1000 záujemcov. Prvé kresby na kameňoch boli objavené v roku 1973, pochádzajú spred 11 000 rokov...

Nech sa páči, vstúpte!

Budova múzea zozadu

Niekde tým smerom vľavo vzadu sa nachádza Tirpitz museum

No a to je koniec nášho putovania po Osle a severnom Nórsku (júl 2018). Nič sa nepokazilo, všetko vyšlo tak, ako malo. Nálada a spolucestujúci boli výborní. Najlepší bol náš sprievodca pán Marcel Šmátrala zo Saturu, takto si asi predstavujem chodiacu encyklopédiu :-).

Ani som si nemyslel, že budem mať toľko pozitívnych zážitkov z jedného zájazdu. Krajina predčila moje očakávania a predstavy, je nádherná a takú si ju chcem pamätať. Návštevu týchto končín vrele odporúčam každému cestovateľovi.