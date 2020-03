Letný a horúci sever Nórska - Hammerfest, Skarsvåg a Honningsvåg

Slniečko nás v predposledný deň zájazdu sprevádzalo celých dvadsaťštyri hodín, čo sme náležite využili na preskúmanie severu krajiny z autobusu, ale aj krátkymi prechádzkami.

Meno Hammerfest vo mne vyvoláva vždy dojem, že sa viac hodí na festival heavymetalovej hudby, než pre mestečko v zálive na severe Nórska. Mestské práva tu platia od roku 1789 a turistom sa miestni chvália titulom "Najsevernejšie mesto sveta nad 10000 obyvateľov". Leží na 70 stupňoch, 39 minútach a 50 sekundách severnej šírky.

Najbližšou dedinkou pri Nordkappe je Skarsvåg, nachádza sa v krásnom zálive, má vlastný prístav a nádherné okolie. Oficiálne tam býva menej ako 150 obyvateľov. Turistov sa tam otočí iste oveľa viac. Keď sme tam zavítali my, bolo tam ten deň 32 stupňov, čo si asi miestni nepamätajú roky. Nám to teda tvrdil šofér autobusu, ktorý bol z neďalekého mesta Alta.

Jednu noc sme v blízkosti Nordkappu strávili v hoteli v mestečku Honningsvåg. Zase sa budem opakovať - nádhera. Aj mestečko, aj príroda, o počasí ani nehovorím. Miestnych obyvateľov je tam okolo 2500.

Ďalšie fotky som nafotil počas presunu autobusom niekde medzi Skarsvågom a Hammerfestom. Autobus musel niekoľkokrát stáť, aby sme si všetci vyvenčili fotoaparáty.