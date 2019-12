Cez Tromsø letom svetom

Tromsø je v lete a v slnečnom počasí nádherné. Mali sme to šťastie spoznať ho práve takýmto spôsobom, aj keď len na necelých 24 hodín.

Počasie sa ku koncu zájazdu tak vyletnilo (v júli 2018), že sme si vôbec nepripadali ako v Nórsku. Ale aspoň sme mohli obdivovať v každej chvíli okolie, na ktorom sme si mohli oči vyočiť. Prišli sme do Tromsø síce až v podvečer, ale keďže tu je vidno v podstate celú noc a slnko sa vôbec nehanbilo pretŕčať sa do neskorých nočných hodín, tak sme sa vybrali na začiatok lanovkou nad mesto. Išli sme k nej cez veľký most a popri "Arktickej katedrále", typickej stavbe tohto mesta.

Plán bol dosať sa tam hore

Spomínaný most aj s katedrálou

Katedrála spredu

Vrcholová stanica lanovky

A za ňou bol ďalší kopec aj s júlovým snehom

Mostíkov majú Nóri asi viac ako my...

Tromsø ako na dlani

Po lanovkovom zážitku sme šli spať do hotela, keďže - sem by sa patrilo napísať, že sa už zotmelo, ale ono sa nezotmelo... Na druhý deň ráno bolo tiež nádherné počasie, tak sme sa vybrali na pešiu prehliadku mesta. Našli sme veľa budov v tradičnom štýle, ale aj nové, moderné, ako bol napríklad náš hotel.

Náš hotel - má pripomínať loď

Roald Amundsen v celej svojej strnulej kráse

Miestna knižnica

Miestna radnica

A ďalšia socha venovaná Amundsenovi

Polárne múzeum

Tiež Polárne múzeum

A tu je vstup do múzea

Tak tu im niečo popadalo... Architekt si takto vymyslel arktické akvárium

Mal som stále taký pocit, že to musí prísť niekto napraviť...

Poctu si popri Helmerovi Hanssenovi zaslúžili aj jeho psíkovia

Pôvodne sme mali vidieť len túto časť mesta a odísť autobusom na trajekt, ale zistilo sa, že by sme jeden odjazd už nestihli a musíme počkať na ďalší. Náhradný mini program nás nasmeroval do botanickej záhrady. Najprv sme si všetci mysleli, že aká už len môže byť botanická záhrada za polárnym kruhom. No a boli sme prekvapení, aká bola nakoniec pekná, celá rozkvitnutá.

Administratívna budova záhrady

Po príjemnom zážitku sme nakoniec nasadli do autobusu a išli sme ešte viac na sever. Iba teplomer si to vôbec nechcel pripustiť. Opúšťali sme Tromsø vo veľkej pohode a to nás čakali ďalšie vnemy z nórskej prírody.